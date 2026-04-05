Ripulita la storica fontana della Scapigliata a Forcella Un intervento realizzato dagli operatori ABC nell'ambito del Tavolo per il Decoro Urbano

La fontana della Scapigliata è una delle tantissime storiche fontane di Napoli. Sorge in via Egizaca a Forcella, dinanzi all'Ospedale Cardinale Ascalesi, ed è stata costruita tra il 1539 e il 1541 su disegni di Giovanni da Nola, per volontà del viceré Don Pedro de Toledo.

Come diversi dei patrimoni culturali presenti per le strade del capoluogo campano, nel corso degli anni è stata tristemente sottoposta ad atti di vandalismo. Nell'ambito delle attività programmate dal Tavolo per il Decoro Urbano, però, la fontana ha oggi la possibilità di vivere una nuova vita.

Completate le operazioni di pulizia per la storica fontana di Napoli

Precedentemente imbrattata con graffiti e scritte vandaliche, la fontana della Scapigliata ha subito un intervento di pulizia grazie agli operatori di ABC. Un'attività facente parte di quelle relative al Tavolo per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello e voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, per la tutela e la valorizzazione degli spazi pubblici.

Situata in un’area di grande valore storico, la fontana era stata danneggiata da pennarelli e vernici che ne avevano compromesso l’aspetto estetico. Le squadre tecniche di ABC sono intervenute con un’azione mirata di rimozione delle scritte e di pulizia delle superfici lapidee, nel pieno rispetto dei materiali originari, consentendo il ripristino in tempi rapidi del monumento.