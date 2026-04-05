Napoli Basket ko a Brescia (100-85), Magro: "Gara con Treviso fondamentale" "Siamo completamente focalizzati su questo match"

Sconfitta all'A2A Arena di Brescia contro la Germani per la Guerri Napoli, superata con il risultato di 100-85 nella venticinquesima giornata del campionato di LegaBasket Serie A. Azzurri senza Treier, che nella prossima settimana si sottoporrà a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro, e Mitrou-Long, pronto al rientro dal prossimo match (domenica prossima alle 18.30 sarà sfida casalinga contro la Nutribullet Treviso.

"Difficile vincere tirando 17 volte in meno"

"È molto difficile vincere a Brescia tirando 17 volte in meno e perdendo cosi tante palle. - ha spiegato il coach della Guerri, Alessandro Magro - Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Dovevamo e volevamo correre di più, loro sono stati bravi, nonostante le assenze, a trovare certezze nei giocatori chiave, realizzando tanti punti da palla recuperata. Ora dobbiamo pensare alla partita contro Treviso della settimana prossima, che sarà fondamentale per noi. Siamo completamente focalizzati su questa gara".