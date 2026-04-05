Ischia, scintille dai fuochi: sei feriti durante rito pasquale Incidente alla Corsa dell’Angelo a Lacco Ameno

Paura durante la celebrazione. Momenti di tensione nel cuore di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, durante uno degli eventi più attesi delle celebrazioni pasquali. Sei persone sono rimaste lievemente ferite mentre era in corso la tradizionale Corsa dell'Angelo, rappresentazione simbolica della resurrezione di Cristo. L’incidente si è verificato tra piazza Santa Restituta e corso Angelo Rizzoli, in uno dei momenti centrali della manifestazione, seguita da numerosi residenti e turisti.

Scintille verso il pubblico

Secondo una prima ricostruzione, alcuni fuochi d’artificio previsti nel programma avrebbero sprigionato scintille in direzione della folla. Le persone coinvolte hanno riportato escoriazioni e leggere ustioni in diverse parti del corpo. Immediato l’intervento dei soccorsi: i feriti sono stati trasportati all’ospedale Ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati e dimessi dopo gli accertamenti.

Verifiche sulla sicurezza

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale incaricato dei controlli di sicurezza. Sono state avviate verifiche per chiarire le cause dell’anomalia, con particolare attenzione al posizionamento dei dispositivi pirotecnici lungo il percorso della manifestazione. L’episodio riaccende il tema della sicurezza durante gli eventi pubblici, soprattutto in occasione di celebrazioni molto partecipate come quelle pasquali sull’isola.