Lacco Ameno, 7 feriti da scintille dei fuochi: c'è anche una bambina Sono stati medicati presso l'ospedale Rizzoli, indagini in corso

C'è anche una bambina di 9 anni tra le sette persone che sono rimaste ferite a Lacco Ameno (Ischia) durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”. Durante il tradizionale spettacolo pirotecnico, infatti, qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Ben sette persone sarebbero state colpite da scintille di fuochi d'artificio (per l'esattezza frammenti in fase di ricaduta) che hanno provocato lievi bruciature ad alcune delle persone che stavano assistendo all'evento.

I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per le lesioni riportate. Fortunatamente tutti se la sono cavata con prognosi di pochi giorni. In particolare una bimba di 9 anni è stata dimessa con 5 giorni, un ragazzo di 18 anni ha riportato una prognosi di un giorno, una ragazza di 36 anni e una 50enne una prognosi di 5 giorni; un'altra 50enne è stata dimessa con due giorni di prognosi, mentre non hanno ricevuto prognosi un 49enne e un 48enne.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per appurare le cause dell'incidente.