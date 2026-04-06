Pasqua di controlli a Castellammare e hinterland: due persone arrestate 15 le contravvenzioni per violazioni al codice della strada

A Castellammare è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne del posto. Il reato contestato è minaccia, per fatti risalenti al 2016: l’uomo è ora agli arresti domiciliari. A Sant’Antonio Abate, invece, un 24enne è stato fermato durante una perquisizione e trovato in possesso di hashish, marijuana e cocaina in dosi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Anche per lui sono scattati i domiciliari, in attesa di giudizio.



3 le persone denunciate: 2 per detenzione di droga ai fini di spaccio e una, identificata al termine di accertamenti investigativi, ritenuta responsabile del lancio di oggetti in campo durante una partita di calcio dilettantistica disputata lo scorso febbraio.



8 le persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 75 i veicoli ispezionati e 169 le persone identificate.



15 le contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Tra le infrazioni più frequenti la mancata revisione dei veicoli e la circolazione senza assicurazione, ma non sono mancati casi di guida senza patente, uso del cellulare al volante e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.