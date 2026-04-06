Movida di Pasqua: arresti, denunce e sanzioni a Napoli Elevate 18 sanzioni per violazioni al codice della strada

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per il contrasto ai fenomeni connessi alla cosiddetta “movida”, i carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno effettuato, nel corso della notte, un’operazione a largo raggio nei quartieri Vomero e Arenella conseguendo i seguenti risultati.



È stato eseguito un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, nei confronti di un uomo classe 1977 che dovrà espiare una pena residua di oltre un anno di reclusione. L’uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Nel corso dei controlli sono stati inoltre denunciati due ragazzi di 17 e 16 anni per essersi dati alla fuga in sella ai loro scooter nonostante l’alt intimato.



Denunciati anche due persone sorpresi reiteratamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Entrambi erano già sottoposti a Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane).



Durante le operazioni sono state identificate complessivamente 137 persone e sono stati controllati 55 veicoli. Otto persone sono state segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana.



Sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate 18 sanzioni per violazioni al codice della strada. Sequestrati 3 scooter.