Oltre 2600 visitatori a Pasqua hanno scelto il Parco Nazionale del Vesuvio Il Vesuvio, simbolo della città di Napoli, attira sempre più turisti

Il Vesuvio è il simbolo della città di Napoli: uno dei vulcani più studiati e conosciuti al mondo. Emblema di appartenenza per i cittadini del capoluogo campano ed elemento di forte attrattività per i turisti, specialmente in questo fine settimana di Pasqua.

I numeri registrati dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio per la domenica di Pasqua, infatti, sono stati impressionanti. 2640 presenze al Cratere del Vesuvio: numeri che si prevedono in tendenza anche per la giornata di Pasquetta.

Le parole del Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, De Luca

Il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, ha confermato l'attrattività del sito in linea con i numeri registrati. «Il dato di 2.640 visitatori nella giornata di Pasqua conferma in modo chiaro la grande attrattività del Vesuvio e l'efficacia del sistema di accesso programmato. Abbiamo potenziato i servizi per garantire sicurezza, accoglienza e una visita all'altezza delle aspettative».

Il Parco, infatti, è un patrimonio di biodiversità tra mare, montagna, vulcano, varietà dei luoghi, splendidi scorci naturalistici e tante specie di piante, animali, minerali.