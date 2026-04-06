Napoli, strappa una collanina d’oro ad un uomo in piazza: arrestato Manette per un 32enne marocchino

La polizia ha arrestato un 32enne marocchino per rapina aggravata. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dell’ufficio del personale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel tranistare in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da alcuni passanti che li informavano di una rapina avvenuta nei pressi di Porta Nolana.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, un giovane gli aveva strappato la collanina d’oro che portava al collo per poi darsi alla fuga; la vittima, tuttavia, è riuscita a bloccare il 32enne in attesa dell’arrivo degli operanti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.