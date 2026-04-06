Giallo all'Arenella: 67enne trovato morto la sera di Pasqua Uomo di 67 anni trovato senza vita dai soccorsi

Intorno alle ore 21:00 di domenica 5 aprile, un uomo di 67 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno della propria abitazione nella nota arteria che collega piazza Canneto a via Salvator Rosa. L'allarme è scattato quando i familiari e i vicini di casa, insospettiti dal prolungato silenzio dell'uomo e dalla mancata risposta alle numerose chiamate, hanno richiesto l'intervento delle autorità. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, ma l'operazione ha presentato criticità tecniche sin dai primi istanti. Sul posto sono confluite due volanti della Polizia di Stato per il coordinamento delle indagini, una squadra dei Vigili del Fuoco, il cui intervento si è reso indispensabile poiché l'appartamento risultava serrato dall'interno, un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. La presenza massiccia di mezzi d'emergenza ha causato forti rallentamenti in una zona già congestionata dal rientro dei napoletani dalle tradizionali gite fuoriporta pasquali.

La dinamica: porta chiusa dall'interno

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare l'accesso all'abitazione per consentire l'ingresso al personale medico e agli agenti. Una volta dentro, la macabra scoperta: il 67enne giaceva ormai senza vita. Il personale sanitario del 118, nonostante il tempestivo intervento, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le manovre di rianimazione, laddove tentate, sono risultate vane. Sebbene il magistrato di turno sia stato informato, come da prassi in caso di rinvenimento di cadavere, la pista principale battuta dalla Polizia di Stato resta quella delle cause naturali."L'appartamento era perfettamente in ordine e chiuso dall'interno, elementi che tenderebbero a escludere il coinvolgimento di terzi o l'ipotesi di una rapina finita nel sangue", trapela da fonti vicine agli inquirenti.

Resta tuttavia da stabilire con precisione l'orario del decesso. Nelle prossime ore si deciderà se procedere con il sequestro della salma per l'esame autoptico o se rilasciarla immediatamente ai familiari per le esequie.