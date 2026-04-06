Guerri Napoli Basket: esonerato coach Alessandro Magro

La Guerri Napoli ha esonerato coach Alessandro Magro. Il club azzurro ha deciso di sollevare il tecnico toscano dal ruolo di capo allenatore. Risulta decisiva la sconfitta rimediata dalla squadra azzurra a Brescia contro la Germani (100-85). Il club presieduto da Matt Rizzetta punta sul cambio in panchina per il finale di stagione per completare l'obiettivo, ovvero della salvezza strizzando l'occhio a un posto playoff, però distante in modo netto. Nei prossimi minuti la Guerri Napoli comunicherà il nuovo capo allenatore.
Il comunicato
"Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. La società azzurra desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Coach Magro per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. Ad Alessandro Magro vanno rivolti i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".