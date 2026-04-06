Jasmin Repesa è il nuovo coach della Guerri Napoli Basket Gli azzurri puntano sull'esperienza del croato da due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe

Jasmin Repesa è il nuovo coach della Guerri Napoli Basket. Il tecnico croato ha firmato con il club azzurro un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Effetto sorpresa per il finale di stagione e per la programmazione della prossima in casa Guerri Napoli con l'obiettivo della ripartenza dopo un'annata sportiva che non ha ottenuto gli obiettivi definiti nella scorsa estate. In Italia ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe: trofei che indicano la qualità e l'esperienza del coach di Capljina.

Il comunicato

"Napoli Basket comunica di aver affidato l’incarico di Head Coach a Jasmin Repeša. Il nuovo tecnico della società azzurra ha sottoscritto con il club un accordo sino a Giugno 2027. Jasmin Repeša è un allenatore croato, nato a Capljina il 1º giugno 1961. Al termine della sua carriera agonistica, dal 1992 al 1994 ricopre la carica di assistente allenatore al Cibona e gli viene affidata la panchina del Dona dove ha il merito di scoprire e far crescere giovani talenti. L’anno successivo gli viene affidata la panchina della prima squadra. In tre anni conquista altrettanti titoli croati, dal 1995 al 1997 nonché due coppe nazionali, oltre alla medaglia di bronzo agli Europei del 1995 come assistente della nazionale croata.

Nel 1997 accetta l’offerta dei turchi del Tofas Bursa ed in tre stagioni in Turchia, dal 1997 al 2000, conquista due volte il campionato turco e una volta la coppa nazionale e quella del Presidente. Dopo una stagione a Spalato (2000-01) ritorna al Cibona, ma soltanto per un breve periodo. Dal novembre 2002 guida la Fortitudo Bologna, dove in quattro campionati conquista altrettante finali scudetto (vincendone una nella stagione 2004-05). Nel 2005 vince anche la Supercoppa italiana battendo la Benetton Treviso.

Nella stagione 2003-04 guida la squadra bolognese fino alla Final-Four di Eurolega, venendo però sconfitto in finale dai padroni di casa del Maccabi Tel Aviv. Nella stagione 2006-07 passa alla guida della Lottomatica Roma portandola sia alle Top 16 di Eurolega, che in semifinale scudetto, dove Roma si arrende 3-1 ai futuri campioni d’Italia della Montepaschi Siena; al termine della stagione rinnova con il club romano per altre tre stagioni, ma si dimette da capo allenatore della Lottomatica Roma nel dicembre 2008. Dal 2006 al 2009 è allenatore, inoltre, della nazionale di pallacanestro della Croazia, con la quale ottiene due sesti posti: ai campionati europei di Spagna 2007 e alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Dal 18 gennaio 2010 al 10 giugno 2011, Repeša è l’allenatore della Benetton Treviso. Con la compagine biancoverde centra i playoff con l’8º posto nella sua prima stagione, mentre la seconda lo vede arrivare alle Final Four di Eurocup (disputate proprio a Treviso) e classificarsi al 5º posto alla fine della regular season. Alla fine si separa consensualmente dalla Benetton Treviso. Successivamente accetterà la guida di Cibona, Nazionale croata, Málaga e Cedevita.

Nel giugno 2015 viene annunciato come nuovo allenatore dell’Olimpia Milano. A febbraio 2016 vince le FinalEight battendo Avellino e si aggiudica la Coppa Italia ed a giugno 2016 conquista il suo secondo Scudetto italiano. A settembre 2016 conquista la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione 2016-17, battendo in finale ancora la Scandone Avellino ed a febbraio 2017 vince la seconda Coppa Italia consecutiva sconfiggendo in finale la Dinamo Sassari. Dopo una breve parentesi nella stagione 2018-19 in Bosnia-Herzegovina, poi conclusa in Montenegro, nella stagione 2019/2020 rimane fuori dai campi di pallacanestro.

A giugno 2020 diventa nuovo coach della Victoria Libertas Pallacanestro, con un ingaggio triennale. Riesce a riportare Pesaro alle FinalEight di Coppa Italia dopo 9 anni di assenza arrivando alla finale della competizione. Nel maggio successivo esercita il diritto di uscita dal contratto e viene annunciato come Head Coach della Fortitudo Bologna, dove già aveva allenato in precedenza ma decide di lasciare il suo incarico da capo allenatore dopo solo una partita di regolar season.

Il 22 giugno 2022 viene annunciato il ritorno a Pesaro come capo allenatore, con un ingaggio triennale. L’estate successiva, dopo un ottavo posto nella regular season ed essere stato eliminato ai quarti dei play off da Milano, il rapporto con Pesaro si interrompe ed a luglio 2023 assume l’incarico di Direttore sportivo della nazionale della Croazia. Infine a Luglio 2024 diviene Head Coach di Trapani società neo promossa in Serie A, chiudendo la stagione al secondo posto della regular season e venendo sconfitta nella semifinale play off scudetto da Brescia. A seguito delle vicissitudini della società siciliana, a Dicembre 2025 lascia l'incarico di capo allenatore di Trapani".