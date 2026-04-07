Controlli interforze a Pozzuoli e Ischia: ecco il bilancio pasquale In campo polizia, carabinieri, guardia di dinanza e polizia locale

Nei giorni scorsi, la polizia e nello specifico gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei militari della stazione carabinieri di Pozzuoli, della guardia di finanza e del personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rafforzamento dei controlli dovuto al consistente incremento della movimentazione di turisti dal porto di Pozzuoli diretti verso le isole di Ischia e Procida in occasione delle festività pasquali.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 114 persone, di cui 26 con precedenti di Polizia, controllato 17 veicoli; inoltre 6 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e sono stati sequestrati circa 6 grammi di cannabinoidi.

Nelle stesse giornate, gli agenti del commissariato di Ischia unitamente ai militari della compagnia dei carabinieri di Ischia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sull’Isola di Ischia.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 1102 persone, controllato 460 veicoli, 9 natanti e contestato 10 violazioni del codice della strada elevando sanzioni amministrative per un totale di 3304 euro; infine, due persone sono state denunciate per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per furto di un motociclo.