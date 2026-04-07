Agguato all'alba a Ponticelli: Fabio forse è stato ucciso per vendetta

Le indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, freddato a colpi di pistola poco prima dell’alba davanti ad un bar di via Miranda, a Ponticelli.
Procura di Napoli e carabinieri di Poggioreale al lavoro per chiarire cosa sia accaduto nei pressi del locale, tradizionale luogo di ritrovo per i giovani del quartiere. Una discussione avvenuta in precedenza, che potrebbe essere culminata in un regolamento di conti a colpi di pistola. E’ una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti
Non si esclude, dunque, che dietro l'omicidio possa esserci una sorta di "vendetta", forse dopo una lite tra gruppi diversi di giovani. Ascione, infatti, è incensurato e considerato estraneo agli ambienti criminali della zona orientale.
Il 20enne è stato centrato da un colpo di pistola al petto, che non gli ha lasciato scampo: inutile la disperata corsa al pronto soccorso dell'ospedale "Villa Betania".
Sotto choc familiari e amici del giovane, da tutti descritto come una persone perbene.