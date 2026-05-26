Napoli, Barra: rinvenuta e sequestrata droga dalla polizia Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, hanno effettuato un controllo in uno stabile nella zona di Barra, dove hanno rinvenuto e sequestrato 30 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 3 kg, 3 buste contenenti oltre 1 kg di marijuana, 6 cartucce cal.9 e diverso materiale per il confezionamento della droga.