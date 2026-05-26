Cilindretti di eroina nel calzino: arrestato dalla polizia a Scampia Manette ai polsi di un 28enne

La polizia ha arrestato un 28enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato il 28enne che, dopo aver prelevato qualcosa da un calzino sul manto stradale, l’ha ceduta ad un'altra persona in cambio di denaro. Quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso di una modica somma di denaro, nel calzino, invece, sono stati rinvenuti 5 cilindretti di eroina del peso di circa 7 grammi, 3 involucri di crack ed uno di cocaina.