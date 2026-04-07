Campania, Nappi: "Solidarietà a Sangiuliano, clima di odio insostenibile"

"Vicinanza e solidarietà all’amico Gennaro Sangiuliano per le minacce subite, ne conosciamo il valore e sappiamo che continuerà con la sua azione in consiglio regionale senza farsi minimamente intimidire".
Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente consiglio federale Lega.
"Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per risalire all’identità dell’autore delle minacce e punirlo con severità. Gesti del genere sono il frutto di un clima d’odio insostenibile, alimentato anche da chi, al confronto democratico, preferisce l’attacco sistematico dell’avversario politico".