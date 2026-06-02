Tragedia sull'Asse Mediano, Emanuela muore a 22 anni: fratello ancora rivoverato L'incidente avvenuto nei giorni scorsi: il cuore della giovane ha smesso di battere al Cardarelli

Non ce l'ha fatta Emanuela De Angelis, 22enne di Caivano, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale sull'Asse Mediano nei giorni scorsi. La giovane è deceduta dopo aver lottato tra la vita e la morte all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata ricoverata in condizioni critiche.

La dinamica dell'incidente

Emanuela viaggiava come passeggera su una moto condotta dal fratello maggiore quando i due si sono trovati improvvisamente di fronte a due auto ferme in carreggiata a seguito di un precedente tamponamento. L'impatto è stato violento: entrambi i fratelli sono stati sbalzati dalla moto. Emanuela ha battuto violentemente la testa sull'asfalto, riportando un trauma cranico che si è rivelato fatale. Il fratello è ancora ricoverato presso l'Ospedale del Mare di Napoli per le fratture e i traumi subiti.

Il cordoglio della comunità e della palestra

La notizia ha gettato nello sconforto familiari, amici e l'intera comunità di Caivano. Tra i messaggi di cordoglio, particolarmente toccante quello della Children's Academy, la palestra che Emanuela frequentava, dove praticava ginnastica artistica. L'istruttrice Roberta Falco ha scritto: "Emanuela, non avrei mai immaginato di scrivere queste parole, non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre nei nostri cuori. Ci mancherà ogni giorno il tuo sorriso, la tua silenziosa presenza mai di troppo, sempre così delicata. Ti ricorderemo sempre così dolce, eternamente sorridente."