Lutto e shock nei trasporti: muore a 24 anni ferroviero RFI Il cordoglio della FILT CGIL Campania e Caserta

La comunità ferroviaria piange Giancarlo Palomba, lavoratore RFI di 24 anni. Il cordoglio della FILT CGIL Campania e Caserta. Una tragedia improvvisa ha sconvolto il mondo dei trasporti in Campania e l'intera comunità dei lavoratori su ferro. Giancarlo Palomba, giovane dipendente di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di soli 24 anni, è deceduto improvvisamente, lasciando nel dolore colleghi, amici e familiari.

La notizia della scomparsa del giovane, operatore presso l'Impianto Tecnologico/IS di Vairano, nel casertano, si è diffusa rapidamente suscitando profondo sconcerto.

Le indagini e il cordoglio del sindacato

Sulle cause del decesso sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti. Le organizzazioni sindacali FILT CGIL Campania e FILT CGIL Caserta hanno espresso massima fiducia nel lavoro degli organi preposti, evidenziando di essere in attesa degli accertamenti ufficiali che serviranno a chiarire le dinamiche di quanto accaduto. In una nota congiunta, le sigle sindacali e la rappresentanza dei lavoratori hanno voluto stringersi attorno ai familiari di Giancarlo:

"Una tragedia immane che lascia sgomenti, senza parole e colpisce l'intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano ed a tutti i lavoratori di RFI giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della FILT CGIL Campania, della FILT CGIL Caserta e di tutti i ferrovieri". L'ultimo saluto dei colleghi si riassume in un ricordo affettuoso e commosso destinato a rimanere vivo tra chi ha condiviso con il ventiquattrenne le giornate di lavoro e di vita quotidiana sui binari.