Contromano e fuga pericolosa: arrestato un 19enne e denunciato 17enne Dopo un breve inseguimento lo scooter con i due giovani a bordo è stato bloccato in via Coroglio

a cura di

Gianni Vigoroso

martedì 2 giugno 2026 alle 20:38



Napoli- Bagnoli: contromano e fuga pericolosa