Scacco alla movida nel centro storico a Napoli: arresti, denunce e sanzioni Nuova offensiva dei carabinieri

Una nuova operazione dei carabinieiri nel cuore della movida. Il bilancio contra 38 persone identificate, 14 veicoli controllati e 17 le contravvenzioni al codice della strada elevate. 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.



Due le persone a finite in manette. Un 37enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di un documento di riconoscimento, valido per l’espatrio, falso.

Stesso destino per un 38enne napoletano sorpreso a rubare pezzi di un’auto in sosta. L’uomo arrestato è stato anche denunciato per aver violato le prescrizioni del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Napoli.

I militari, nel corso dei controlli, hanno denunciato anche 8 persone. Un uomo è stato deferito perché trovato alla guida del suo ciclomotore senza prevista patente di guida e allontanandosi dal luogo del controllo inveiva e minacciava i militari. 4 le persone denunciate perché sorpresi alla guida senza patente, la sanzione è recidiva nel biennio. Un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione. Denunciati anche due soggetti sorpresi ad esercitare la professione di parcheggiatori abusivi.



Unitamente al personale dell’Asl di Napoli e della polizia municipale i carabinieri hanno effettuato controlli anche negli esercizi commerciali in via San Sebastiano.

Il primo ad essere controllato è un ristorante. Elevate 6 sanzioni dopo aver riscontrato 6 non conformità, per un totale di 3 mila euro circa. Controllato anche un bar della medesima via. 4 le sanzioni elevate perché riscontrate 4 non conformità, per un totale di circa 3 mila euro.