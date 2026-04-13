Quartiere Vasto a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 31enne di origini nigeriane

La polizia ha arrestato un 31enne di origini nigeriane, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Milano angolo vico Venezia, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altra persona. Gli stessi, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono poi allontanati in direzioni opposte.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 31enne in via Milano, trovandolo in possesso di 19 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi e di 85 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; l’acquirente, invece, si è allontanato in direzione corso Garibaldi, facendo perdere le proprie tracce.