Quello strano viavai di persone da un palazzo e la scoperta della polizia Case nuove a Napoli: un arresto

La polizia ha arrestato un 43enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da un palazzo.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati all’interno dello stabile dove hanno notato un uomo che, con fare guardingo, stava stazionando sul pianerottolo del terzo piano e, pertanto, lo hanno sottoposto a controllo.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto il prevenuto è stato trovato in possesso di 132 involucri di crack e di 1.176 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.