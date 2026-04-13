Furti in un locale danzante e violenta rapina: due arresti In manette un 19enne ed un 22enne, entrambi di San Giorgio a Cremano

La polizia ha arrestato un 19enne ed un 22enne, entrambi di San Giorgio a Cremano e con precedenti, per rapina.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in viale Kennedy per la segnalazione di diversi furti avvenuti in un locale dove era in corso una serata danzante.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato una persona che stava seguendo due giovani indicandoli quali autori di una rapina.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato i sue, in quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, dopo averla colpita violentemente al volto, le avevano strappato la collanina d’oro che portava al collo, per poi darsi alla fuga.