Mercati illegali a Napoli: nuovi controlli disposti dalla questura Smaltiti in un compattatore circa 20 quintali di merce di vario genere

La polizia, nello specifico gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, unitamente ai militari della guardia di finanza, esercito italiano e al personale dell’Asia, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Diomede Marvasi, Nolana, Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi” ed hanno prelevato circa 20 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’Asia, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area.

Nel corso delle attività, sono state indentificate 15 persone, di cui 2 con precedenti e controllati 5 veicoli.