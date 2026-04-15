Scampia: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette per un 21enne napoletano

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Scampia, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Annamaria Ortese, dove hanno notato il giovane che ha prelevato qualcosa all’interno di una fessura ricavata in una parete e la stava consegnando ad un'altra persona.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 21enne trovandolo in possesso di 75 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ed hanno rinvenuto nella fessura della parete 3 involucri di cocaina del peso di circa un grammo.