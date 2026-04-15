Ragazza rapinata e minacciata da un uomo: terrore in pieno centro a Napoli La polizia arresta un 35enne algerino

La polizia ha arrestato un 35enne algerino, per rapina impropria in concorso. I falchi della squadra mobile, nel transitare lungo corso Umberto I, hanno notato una ragazza in forte stato di agitazione ed alcune persone che stavano trattenendo un uomo.

I poliziotti, hanno bloccato il giovane, accertando che lo stesso, poco prima, si era impossessato del borsello della ragazza e, dopo averlo consegnato ad un altro complice, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, aveva spintonato e minacciato la vittima.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.