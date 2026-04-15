Quartiere Pianura: intitolata strada a Tommaso Di Martino, stimato medico Vicesindaco Lieto: «Un riconoscimento profondo al valore della prossimità e dell’impegno civile»

Questa mattina nel quartiere Pianura, nella via precedentemente denominata "Seconda traversa di via Provinciale Napoli", si è tenuta la cerimonia di intitolazione di Via Tommaso Di Martino (1950-2015). Il nuovo toponimo è stato inaugurato alla presenza delle autorità cittadine e di una nutrita rappresentanza della comunità locale.

Tommaso Di Martino, medico del territorio

Scomparso nel 2015, Tommaso Di Martino è stato uno stimato medico che ha operato a lungo sul territorio di Pianura. La targa a lui dedicata è stata scoperta dalla Vicesindaco e Assessora all'Urbanistica con delega alla toponomastica, Laura Lieto, che ha preso parte alla cerimonia.

«L'intitolazione di questa strada al Dottor Tommaso Di Martino non è solo un atto formale, ma un riconoscimento profondo al valore della prossimità e dell’impegno civile», sottolinea la Lieto. Una scelta volta ad evidenziare il rapporto del medico con la popolazione di Pianura. «Restituire un nome e un’identità a un’area di circolazione attraverso il ricordo di una figura così legata al benessere dei cittadini di Pianura significa rafforzare il senso di appartenenza della comunità. La toponomastica ha il compito di parlare ai residenti, raccontando storie di eccellenza umana e professionale che, come quella del Dott. Di Martino, continuano a ispirare il nostro territorio».

L'iniziativa si inserisce nel piano di revisione e valorizzazione della toponomastica cittadina promosso dall'Amministrazione, volto a onorare le personalità che hanno dato lustro alla città di Napoli e ai suoi quartieri.