Fermato con pistole "replica", 15enne denunciato dalla Polizia Segnalato alla Procura minorile anche un altro ragazzino

Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne e segnalato alla Procura e un secondo minorenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il controllo in via Nazario Sauro

Tutto ha avuto inizio da una segnalazione alla sala operativa del Commissariato San Ferdinando, che riferiva della presenza di un giovane armato di pistola in via Nazario Sauro. Gli agenti sono intervenuti sul posto con il supporto della Polizia Locale, individuando il ragazzo in compagnia di un altro minorenne. I due erano seduti sugli scogli nella zona segnalata.

Il ritrovamento delle armi

Durante le operazioni di controllo, i poliziotti hanno rinvenuto sotto gli scogli due pistole "replica" prive del tappo rosso.

Il 15enne è stato denunciato, mentre per il secondo ragazzo, la cui età non è stata resa nota, è scattata la segnalazione alla Procura minorile. Al termine delle operazioni, entrambi i giovani sono stati affidati ai rispettivi genitori.