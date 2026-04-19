Pesca illegale nell'area protetta della Gaiola: blitz notturno della Capitaneria Sequestrate reti e denunciate due persone per contrastare l'attività illecita

La Guardia Costiera ha sequestrato reti da pesca e denunciato due pescatori sorpresi a praticare pesca non consentita all'interno dell'Area Marina Protetta "Parco Sommerso di Gaiola". L'operazione è il risultato di un'attività mirata di vigilanza e controllo a tutela dell'ecosistema marino.

L'operazione

L'intervento è stato condotto dalle motovedette della Guardia Costiera, in coordinamento con il personale dell'Area Marina Protetta. Da tempo l'area era monitorata a causa di reiterate segnalazioni di attività illecite. I militari hanno colto i due pescatori in flagrante mentre salpavano attrezzi da pesca vietati in una zona sottoposta a tutela.

I provvedimenti

Gli attrezzi illegali sono stati sequestrati e i due pescatori sono stati denunciati alla Procura di Napoli per violazioni in materia di aree marine protette e pesca marittima.

L'impegno della Guardia Costiera

La Guardia Costiera, in una nota, ha ribadito il proprio impegno nella salvaguardia dell'ambiente marino e nel contrasto a ogni forma di pesca illegale, sottolineando come tali attività compromettano la biodiversità e mettano a rischio un patrimonio naturalistico di rilevanza nazionale.