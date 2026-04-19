Inaugurato a Ponticelli il nuovo centro polifunzionale dedicato alle famiglie Manfredi e Marciani: tassello fondamentale per non lasciare indietro nessuno

È' stato inaugurato lo *Spazio Famiglie Ponticelli*, il nuovo centro polifunzionale nato per sostenere la comunità locale attraverso servizi di ascolto, orientamento e conciliazione famiglia-lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di famiglie, giovani e bambini, che hanno animato gli spazi tra laboratori creativi, talk e attività ludiche. Ne dà notizia Palazzo San Giacomo.

Il progetto, coordinato dalla Fondazione Città Nuova e realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e l’ANCI, è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20.

Presente al taglio del nastro, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "L’apertura di questo spazio a Ponticelli rappresenta un tassello fondamentale nella nostra visione di una città policentrica, dove i servizi non restano confinati al centro ma raggiungono ogni quartiere. 'Crescere insieme' non è solo uno slogan, ma un impegno concreto che assumiamo oggi con questa comunità: offrire ai giovani e alle famiglie gli strumenti per costruire un futuro dignitoso nel proprio territorio".

L’assessore al Welfare, Chiara Marciani, ha sottolineato l'importanza dei servizi offerti: "Con lo Spazio Famiglie Ponticelli mettiamo a disposizione un presidio sociale che va oltre l’assistenzialismo. Qui i cittadini troveranno colloqui di orientamento, corsi di formazione e un aiuto reale per conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. È una risposta tangibile ai bisogni delle madri e dei padri del quartiere, un luogo di ascolto dove nessuno deve sentirsi solo di fronte alle sfide quotidiane".

Il centro si propone di diventare un motore di cambiamento per la zona est della città, offrendo: