IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il tema centrale Il campionato è deciso, ora si guarda al futuro

Ora che finalmente il campionato è andato nella direzione agognata e determinata da molti - anche da chi avrebbe potuto e dovuto fare di più per opporre a questa conclusione una maggiore resistenza - le partite da giocare ruotono già quasi tutte intorno più ai temi del futuro che a quelli del presente.

Non faceva eccezione Napoli-Lazio che vedeva il ritorno al Maradona di Aurelio De Laurentiis (muto ma redivivo) e di Maurizio Sarri (loquace ma solo una lontana parvenza di quello che era stato). Per gli azzurri il tema centrale restavano le occasioni forse mai veramente volute e quelle avute ma ignobilmente sprecate.