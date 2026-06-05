Scoglio di Rovigliano: l'appello del sindaco Vicinanza "Lo Stato lo acquisisca e lo affidi al parco archeologico di Pompei"

"Rivolgo un appello al ministero della Cultura affinché valuti l'acquisizione dello scoglio di Rovigliano e ne affidi la tutela al Parco Archeologico di Pompei. Il mito della Petra Herculis riconduce simbolicamente alla nascita stessa di Castellammare di Stabia: si tratta di un bene di straordinario valore storico e paesaggistico che merita di essere preservato e valorizzato come patrimonio pubblico all’interno del circuito archeologico dell’area vesuviana.

La prospettiva di una sua vendita impone una riflessione seria sul futuro. Qualora non fosse possibile un intervento diretto dello Stato, auspico che siano la Regione Campania o la Città Metropolitana di Napoli a farsi promotrici dell'acquisizione del bene, garantendone la tutela e la destinazione pubblica.

La Petra Herculis appartiene alla storia di Castellammare di Stabia, ma anche a quella dell’intera Campania. Lo storico stabiese Catello Parisi, in un suo libro pubblicato nel 1842, scrive che ‘Stabia, antichissima città dei Campani, la sua origine aveva nell’anno 485 prima di Roma, cioè 1238 anni prima dell’era cristiana. Ercole la fondava…’. Quella roccia dunque alla foce del fiume

Sarno rappresenta un compendio di mito, leggenda, archeologia, identità e desiderio di futuro”, così il sindaco Luigi Vicinanza.