A1 Milano-Napoli e A 30 Caserta-Salerno chiusure notturne: ecco dove e quando Dal 9 al prossimo al 13 giugno

Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 8 ALLE 6:00 DI MARTEDI' 9 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

Sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caserta sud o di Santa Maria Capua Vetere, sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caianello o di Cassino.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 9 ALLE 6:00 DI GIOVEDI' 10 GIUGNO

Sulla A30 Caserta-Salerno:

Sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, anticipare l'uscita alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno e rientrare in A1, verso Napoli, allo svincolo di Villa Literno.

Sulla A1 Milano-Napoli:

Sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo o di San Vittore.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 10 ALLE 6:00 DI GIOVEDI' 11 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

Sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Vittore o di Capua. Sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ceprano o di Cassino.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 6:00 DI VENERDI' 12 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

Sarà chiusa la stazione di Capua, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Santa Maria Capua Vetere o di Caianello. Sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pontecorvo o di Frosinone.

DALLE 21:00 DI VENERDI' 12 ALLE 6:00 DI SABATO 13 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli:

Sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capua o di Caserta nord.