Calendario Napoli: esordio a Marassi poi il Como al Maradona e l' Inter a S.Siro Inizio impegnativo per gli azzurri di Allegri

Esordio a Marassi contro il Genoa, debutto casalingo con il Como e subito il primo grande banco di prova della stagione sul campo dell'Inter. È un calendario che non concede respiro quello del Napoli per il campionato di Serie A 2026-27, ufficializzato oggi.

Gli azzurri inizieranno il loro cammino il 23 agosto in trasferta contro il Genoa, per poi affrontare il Como al Maradona il 30 agosto. Alla terza giornata, in programma il 6 settembre, arriverà già la sfida contro l'Inter a San Siro, uno dei primi snodi importanti della stagione.

Dopo il Bologna in casa e la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, il Napoli affronterà il Frosinone al Maradona e il Venezia in trasferta. Il primo confronto con la Roma è fissato per il 25 ottobre al Maradona, mentre il turno infrasettimanale del 28 ottobre vedrà gli uomini azzurri impegnati a Monza.

Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre arriva un altro passaggio delicatissimo: il 1° novembre, alla decima giornata, il Napoli farà visita alla Juventus all'Allianz Stadium. Seguiranno le sfide contro Lazio e Torino prima della trasferta sul campo del Sassuolo.

Dicembre si aprirà con la gara interna contro il Lecce e proseguirà con il confronto contro il Milan al Maradona il 13 dicembre. Una settimana più tardi gli azzurri saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il girone d'andata si concluderà a gennaio con la sfida casalinga contro la Fiorentina.

Nel girone di ritorno spiccano le gare contro Inter (31 gennaio al Maradona), Juventus (14 febbraio al Maradona), Lazio (21 febbraio all'Olimpico), Roma (2 maggio all'Olimpico) e Milan (18 aprile a San Siro).

La stagione si chiuderà il 30 maggio al Maradona contro l'Atalanta. .