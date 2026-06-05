Omicidio a Boscotrecase: uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco Sul posto i carabinieri della compagnia locale e del nucleo investigativo

Omicidio nel primo pomeriggio di oggi a Boscotrecase, nel Vesuviano. Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco all'interno di un'abitazione situata in corso Umberto I, all'altezza del civico 202.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore del pomeriggio, quando sono stati esplosi i proiettili che hanno stroncato la vittima. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia locale e del nucleo investigativo, che hanno transennato l'area per avviare i primi rilievi scientifici e far luce sulla dinamica dell'accaduto.