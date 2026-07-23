Gragnano avrà finalmente il suo trasporto pubblico gratuito Approvati oggi dal Consiglio comunale gli atti decisivi per l’attivazione del servizio

Il Consiglio comunale di Gragnano ha approvato oggi i provvedimenti fondamentali per completare il percorso amministrativo e procedere all’attivazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano. Una scelta politica e amministrativa che affronta uno dei problemi storici della città: l’assenza di una rete capace di collegare stabilmente i quartieri periferici e le zone collinari con il centro cittadino e con i principali servizi pubblici, scolastici, sanitari, amministrativi e commerciali.

"Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per cambiare concretamente il modo di vivere e di attraversare la nostra città", dichiara il sindaco Nello D’Auria.

Il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento degli indirizzi per l’affidamento del servizio, il nuovo quadro economico-finanziario e il recepimento delle osservazioni tecniche dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. È stata inoltre introdotta l’esenzione dal pagamento del biglietto per tutti i cittadini residenti a Gragnano, misura che ha già ricevuto il parere favorevole della Regione Campania.

Il nuovo servizio sarà articolato su due linee urbane.

La Linea Rossa collegherà Borgo Juvani e Parco Imperiale, attraversando, tra le altre, le zone di Via Nuova San Leone, Via Marianna Spagnuolo, Via Quarantola, Cimitero, Via Motta dei Miri e Varano.

La Linea Gialla collegherà Borgo Castello e il Cimitero, servendo Aurano, Caprile, Via Marianna Spagnuolo e altre aree della città.

Entrambe le linee permetteranno di raggiungere luoghi fondamentali della vita quotidiana, come l’ospedale, il Municipio, la stazione ferroviaria e il centro cittadino. «Per troppo tempo Gragnano è rimasta senza il trasporto pubblico urbano. Un’assenza che ha pesato soprattutto su chi vive nei quartieri più distanti e nelle zone collinari, sugli anziani, sugli studenti, sui lavoratori e sulle famiglie che non possono contare sempre su un’automobile», prosegue Nello D’Auria. «Abbiamo scelto di affrontare fino in fondo un problema che per anni è rimasto irrisolto. Non ci siamo limitati agli annunci. Abbiamo avviato il progetto, ottenuto le autorizzazioni regionali, costruito il quadro economico, dialogato con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e adeguato ogni documento alle indicazioni ricevute. Oggi approviamo le scelte fondamentali che consentiranno di procedere verso l’affidamento e l’avvio del servizio».

Particolare rilevanza assume la gratuità per i cittadini residenti. L’agevolazione sarà gestita mediante titoli nominativi, anche digitali o dotati di QR code, rilasciati dopo la verifica della residenza.

"La gratuità non è un dettaglio. È una precisa scelta politica. Vogliamo che il nuovo trasporto pubblico venga utilizzato davvero, che diventi parte della quotidianità dei cittadini e che nessuno debba rinunciare a raggiungere un servizio per ragioni economiche o perché non possiede un mezzo proprio". "Colleghiamo il centro alle periferie, avviciniamo i quartieri all’ospedale, al Municipio, alla stazione e alle attività commerciali. Riduciamo la dipendenza dall’automobile e restituiamo pari opportunità di movimento a tutti i cittadini". Dopo l’approvazione di oggi, gli uffici comunali procederanno con gli atti tecnico-gestionali necessari, tra cui l’aggiornamento del contratto di servizio, degli standard di qualità, degli indicatori di monitoraggio e della documentazione per l’affidamento.

"Questa è la nostra idea di politica: assumersi la responsabilità di risolvere problemi complessi. Dopo anni di attesa, Gragnano avrà finalmente il suo trasporto pubblico urbano".