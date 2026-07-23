Gragnano avrà finalmente il suo trasporto pubblico gratuito

Approvati oggi dal Consiglio comunale gli atti decisivi per l’attivazione del servizio

gragnano avra finalmente il suo trasporto pubblico gratuito

Due linee collegheranno quartieri, zone collinari, centro e servizi essenziali. Nello D’Auria: «Risolviamo un problema storico e il trasporto sarà gratuito per i residenti»

Gragnano.  

Il Consiglio comunale di Gragnano ha approvato oggi i provvedimenti fondamentali per completare il percorso amministrativo e procedere all’attivazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano. Una scelta politica e amministrativa che affronta uno dei problemi storici della città: l’assenza di una rete capace di collegare stabilmente i quartieri periferici e le zone collinari con il centro cittadino e con i principali servizi pubblici, scolastici, sanitari, amministrativi e commerciali.

"Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo per cambiare concretamente il modo di vivere e di attraversare la nostra città", dichiara il sindaco Nello D’Auria.

Il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento degli indirizzi per l’affidamento del servizio, il nuovo quadro economico-finanziario e il recepimento delle osservazioni tecniche dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. È stata inoltre introdotta l’esenzione dal pagamento del biglietto per tutti i cittadini residenti a Gragnano, misura che ha già ricevuto il parere favorevole della Regione Campania.

Il nuovo servizio sarà articolato su due linee urbane.

La Linea Rossa collegherà Borgo Juvani e Parco Imperiale, attraversando, tra le altre, le zone di Via Nuova San Leone, Via Marianna Spagnuolo, Via Quarantola, Cimitero, Via Motta dei Miri e Varano.

La Linea Gialla collegherà Borgo Castello e il Cimitero, servendo Aurano, Caprile, Via Marianna Spagnuolo e altre aree della città.

Entrambe le linee permetteranno di raggiungere luoghi fondamentali della vita quotidiana, come l’ospedale, il Municipio, la stazione ferroviaria e il centro cittadino. «Per troppo tempo Gragnano è rimasta senza il trasporto pubblico urbano. Un’assenza che ha pesato soprattutto su chi vive nei quartieri più distanti e nelle zone collinari, sugli anziani, sugli studenti, sui lavoratori e sulle famiglie che non possono contare sempre su un’automobile», prosegue Nello D’Auria. «Abbiamo scelto di affrontare fino in fondo un problema che per anni è rimasto irrisolto. Non ci siamo limitati agli annunci. Abbiamo avviato il progetto, ottenuto le autorizzazioni regionali, costruito il quadro economico, dialogato con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e adeguato ogni documento alle indicazioni ricevute. Oggi approviamo le scelte fondamentali che consentiranno di procedere verso l’affidamento e l’avvio del servizio».

Particolare rilevanza assume la gratuità per i cittadini residenti. L’agevolazione sarà gestita mediante titoli nominativi, anche digitali o dotati di QR code, rilasciati dopo la verifica della residenza.

"La gratuità non è un dettaglio. È una precisa scelta politica. Vogliamo che il nuovo trasporto pubblico venga utilizzato davvero, che diventi parte della quotidianità dei cittadini e che nessuno debba rinunciare a raggiungere un servizio per ragioni economiche o perché non possiede un mezzo proprio". "Colleghiamo il centro alle periferie, avviciniamo i quartieri all’ospedale, al Municipio, alla stazione e alle attività commerciali. Riduciamo la dipendenza dall’automobile e restituiamo pari opportunità di movimento a tutti i cittadini". Dopo l’approvazione di oggi, gli uffici comunali procederanno con gli atti tecnico-gestionali necessari, tra cui l’aggiornamento del contratto di servizio, degli standard di qualità, degli indicatori di monitoraggio e della documentazione per l’affidamento.

"Questa è la nostra idea di politica: assumersi la responsabilità di risolvere problemi complessi. Dopo anni di attesa, Gragnano avrà finalmente il suo trasporto pubblico urbano".

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