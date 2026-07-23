IL PIZZINO di Gerardo Casucci: A scopo di lucro Il risultato economico dei Mondiali e le storture occultate dai soldi

Alla fine si può mai dare torto a Gianni Infantino, il dirigente della Federazione svizzera a capo della FIFA da 10 anni? Ovviamente no. Dovevano uscire da questo obbrobrio di mondiale guadagni per meno di 10 miliardi di dollari e ne sono invece stati tirati su 15. Di fronte a questo "straordinario risultato economico" ogni stortura è stata occultata, ogni ingiustizia messa a tacere, ogni principio sportivo calpestato. Conta lo spettacolo, e i soldi che da esso si ricavano.

Lo ha detto molti anni fa anche Aurelio De Laurentiis: "Siamo società a scopo di lucro". E lucrare pare sia oramai la sola ragione di vita del calcio moderno.