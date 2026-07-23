SSC Napoli presenta Nàpoles, nuova Maglia Away: dettaglio speciale sul logo

Una campagna di lancio realizzata a Buenos Aires per Nàpoles, la nuova maglia away del club

ssc napoli presenta napoles nuova maglia away dettaglio speciale sul logo

Il Napoli ha presentato la Maglia Away per la stagione 26/27, dedicata ai napoletani che vivono lontano dalla propria. Un viaggio che racconta un legame alimentato dalle storie e dalle comunità che hanno unito Napoli e l’Argentina

Napoli.  

Il Napoli ha presentato la nuova Maglia Away per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7. Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città: "Nàpoles" presenta un’elegante base bianca, impreziosita da dettagli in Azzurro Napoli.

«Un viaggio tra strade e colori che racconta un legame alimentato dalle storie e dalle comunità che hanno unito Napoli e l’Argentina, fino a diventare indissolubile nel segno di Diego Armando Maradona», così si legge nel comunicato rilasciato dal club. 

Nuova Maglia Away del Napoli: il dettaglio del logo

Il tessuto della Maglia Gara Away Nápoles 2026/27 è caratterizzato da righe a contrasto che conferiscono al capo uno stile raffinato e contemporaneo, fondendo eleganza e spirito identitario.

Sul petto, il logo SSC Napoli è impreziosito da uno sfondo che riproduce il profilo del golfo di Napoli e l’imponente sagoma del Vesuvio, simbolo identitario per eccellenza. La scritta “Partenopei”, applicata sul retro del collo, richiama invece le radici e l’orgoglio identitario di Napoli e del suo popolo.

La maglia Away 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e, dal 24 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati.

Ultime Notizie