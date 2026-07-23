SSC Napoli presenta Nàpoles, nuova Maglia Away: dettaglio speciale sul logo Una campagna di lancio realizzata a Buenos Aires per Nàpoles, la nuova maglia away del club

Il Napoli ha presentato la nuova Maglia Away per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7. Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città: "Nàpoles" presenta un’elegante base bianca, impreziosita da dettagli in Azzurro Napoli.

«Un viaggio tra strade e colori che racconta un legame alimentato dalle storie e dalle comunità che hanno unito Napoli e l’Argentina, fino a diventare indissolubile nel segno di Diego Armando Maradona», così si legge nel comunicato rilasciato dal club.

Nuova Maglia Away del Napoli: il dettaglio del logo

Il tessuto della Maglia Gara Away Nápoles 2026/27 è caratterizzato da righe a contrasto che conferiscono al capo uno stile raffinato e contemporaneo, fondendo eleganza e spirito identitario.

Sul petto, il logo SSC Napoli è impreziosito da uno sfondo che riproduce il profilo del golfo di Napoli e l’imponente sagoma del Vesuvio, simbolo identitario per eccellenza. La scritta “Partenopei”, applicata sul retro del collo, richiama invece le radici e l’orgoglio identitario di Napoli e del suo popolo.

La maglia Away 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e, dal 24 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati.