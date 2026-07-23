Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: muore 65enne L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale: salma sequestrata

Tragico incidente ieri pomeriggio in via Castiglione, a Ischia. Un uomo di 65 anni, residente sull'isola, ha perso il controllo del suo Yamaha T Max andando a schiantarsi contro un albero. Si continua a morire sulle strade della Campania e della provincia di Napoli in particolare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il motociclista è stato soccorso e trasferito all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Inutili, purtroppo, i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Su disposizione della Procura partenopea, la salma è stata sequestrata per l'esecuzione dell'autopsia. Sequestrato anche il mezzo per ricostruire la dinamica del sinitro e chiarire le cause della tragedia che hanno portato alla morte del 65enne sulle strade dell'isola.