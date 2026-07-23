Napoli dice addio alla plastica monouso: approvata mozione D'Angelo "Norma di civiltà che migliora decoro e aiuta l’ambiente"

Anche Napoli avrà le sue Casa dell’Acqua. E’ stata approvata, in Consiglio Comunale, la mozione a firma della consigliera Bianca Maria D’Angelo (Napoli Capitale – Lega) che prevede l’installazione e l’attivazione di un circuito capillare di "Case dell'Acqua Smart e Plastic-Free" nei punti nevralgici della città.

Una strategia mirata a promuovere la transizione ecologica nello spazio pubblico, governare l'impatto dei rifiuti stradali e abbattere il consumo di plastica monouso che satura i cestini e compromette il decoro urbano nel sito Unesco e sul Lungomare, oltre a rappresentare un danno per l’ambiente.

Grazie all’approvazione dell’atto si procederà a stabilire i luoghi dove avverrà l'installazione dei primi impianti, d'intesa con l'azienda speciale Abc Napoli, in aree ad altissimo affollamento quali via Toledo, Piazza Garibaldi, via Chiaia, i Decumani e il Lungomare Caracciolo .

“L'immensa quantità di bottiglie di plastica abbandonate ogni giorno richiede risposte concrete - afferma la consigliera D’Angelo - Se grandi aree metropolitane come Milano e Torino, e centri della stessa Campania come Pomigliano, Anacapri o Melizzano, gestiscono con enorme successo questi servizi pubblici, Napoli ha il dovere di mettersi al passo con i tempi, era ormai l’unica grande città italiana ad esserne sprovvista.

Inserire questa misura nel Dup significa tradurre la sostenibilità in scelte amministrative certe a costo zero per le tasche dei cittadini, migliorando subito il decoro e i servizi della capitale del Mezzogiorno”. Conclude la consigliera di Napoli Capitale – Lega, Bianca Maria D’Angelo