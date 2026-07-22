Campania e Stati Uniti: chiusura missione istituzionale di Marialena Marzullo Dall'Alta Irpinia parte un nuovo ponte con i campani d'America.

Si è conclusa a Sant'Angelo dei Lombardi la missione istituzionale in Campania della Presidente della Federazione delle Associazioni Campane USA, Marialena Marzullo, originaria di Aquilonia, accompagnata dal tesoriere della Federazione e Presidente del Club San Vito Martire di Montclair, Raffaele Marzullo, protagonista insieme alla Presidente di una intensa tre giorni di incontri istituzionali che ha posto solide basi per una nuova stagione di collaborazione tra la Campania e le comunità campane negli Stati Uniti.

Ad accogliere la delegazione presso il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi è stata il Sindaco Rosanna Repole, affiancata da una qualificata e numerosa rappresentanza di sindaci, assessori ed amministratori dell'Alta Irpinia.

Tra questi il Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, comune di origine della Presidente Marzullo e capofila dell'Associazione Città dell'Alta Irpinia, il Presidente della Pro Loco di Sant'Angelo dei Lombardi, oltre agli amministratori di Guardia Lombardi, Senerchia e di numerosi altri centri del comprensorio, a testimonianza del forte interesse istituzionale verso un progetto destinato a rafforzare il dialogo con le comunità italiane d'oltreoceano.

L'incontro conclusivo ha rappresentato il naturale compimento di un percorso ricco di confronti e di significativi momenti istituzionali, durante il quale è emersa con forza la volontà condivisa di trasformare il legame storico tra la Campania e i suoi emigrati in un rapporto stabile, dinamico e proiettato verso il futuro. Una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali, associazionismo e comunità campane negli Stati Uniti, con l'obiettivo di valorizzare un patrimonio identitario che continua a rappresentare una straordinaria ricchezza culturale, sociale ed economica.

Tra le iniziative emerse nel corso dell'incontro, particolare attenzione è stata riservata al progetto promosso dall'Anfe – Associazione Nazionale Famiglie Emigranti, che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione della memoria dell'emigrazione irpina. In tale contesto è stata annunciata anche la sottoscrizione del Libro dell'Emigrante, in programma l'11 agosto, un'iniziativa dal forte valore simbolico che intende raccogliere e custodire le storie, i legami e le testimonianze delle famiglie che hanno portato l'identità irpina e campana nel mondo.

Nel corso dell'incontro è stata inoltre ribadita l'importanza di promuovere iniziative permanenti capaci di avvicinare le nuove generazioni di italoamericani ai territori d'origine delle proprie famiglie. Scambi culturali, percorsi educativi, turismo delle radici, valorizzazione delle eccellenze locali e iniziative dedicate alla conoscenza della storia, delle tradizioni e della cultura campana costituiscono gli strumenti attraverso i quali trasmettere alle terze e quarte generazioni quel senso di appartenenza che il tempo e la distanza geografica non sono riusciti a cancellare.

La missione della Presidente Marialena Marzullo e del tesoriere Raffaele Marzullo lascia così un segnale concreto ed una prospettiva ambiziosa: costruire un ponte permanente tra l'Alta Irpinia, la Campania e le comunità campane degli Stati Uniti, rafforzando relazioni istituzionali, culturali ed economiche attraverso una rete di collaborazione destinata a consolidarsi negli anni.

Si chiude una tre giorni intensa, scandita da incontri di altissimo profilo con istituzioni civili, religiose ed amministrative, che ha confermato come il legame con i campani nel mondo rappresenti una delle più preziose risorse della nostra terra.

Un patrimonio di storia, identità e valori che, grazie all'impegno della Federazione delle Associazioni Campane USA, dell'ANFE e delle istituzioni campane, può oggi trasformarsi in una concreta opportunità di crescita, cooperazione internazionale e sviluppo per l'intero territorio.