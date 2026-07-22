Incendio a Caivano: intervento Arpac per monitorare inquinanti Sotto osservazione diversi roghi che hanno interessato una serie di terreni

In seguito a una richiesta della prefettura di Napoli nell’ambito delle attività del centro coordinamento soccorsi, una squadra di tecnici dell’Arpa Campania, dipartimento di Napoli si è recata sul luogo dell’incendio divampato nel primo pomeriggio nel territorio comunale di Caivano, nei pressi della strada statale 7bis.



I tecnici hanno potuto osservare diversi roghi che hanno interessato una serie di terreni, in particolare un’area, precedentemente posta sotto sequestro giudiziario, dove risultano depositati rifiuti di varia tipologia, compresi resti di veicoli fuori uso.

In accordo con i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, l’agenzia ha attivato nella zona un dispositivo per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili “diossina-simili” aerodispersi e sta svolgendo le valutazioni del caso.



I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi sul sito arpacampania.it non appena disponibili.