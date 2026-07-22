Napoli-Arezzo, Bucchi: «Allegri è la scelta migliore, farà bene!» L'allenatore dell'Arezzo ha parlato del match contro il Napoli e del nuovo allenatore azzurro

Il Napoli ha disputato la prima amichevole stagionale contro l'Arezzo, uscendo dal campo sconfitto per 1-3. LEGGI QUI IL RACCONTO INTEGRALE DELLA PARTITA TRA NAPOLI ED AREZZO. Non positiva dunque la prima uscita prestagionale per mister Massimiliano Allegri, che già da domani tornerà al lavoro con gli azzurri alla SKI.It Arena di Dimaro.

Per la giornata di domani - giovedì 23 luglio - il Napoli si allenerà la mattina, ma riposerà il pomeriggio. Al termine della seduta mattutina si terrà una sessione di autografi con due calciatori azzurri. Per la sera, invece, è previsto in Piazza Madonna della Pace l'Allert Comedy Show con Vincenzo Comunale, Davide Di Lorenzo, Raffaele Nolli e Adriano Sacchettini.

Bucchi, allenatore Arezzo: «Il Napoli non poteva fare scelta migliore»

L'allenatore dell'Arezzo, Cristian Bucchi, ex calciatore che ha vestito anche la maglia del Napoli, ha parlato nel post partita: «Il Napoli, avendo cambiato guida tecnica, ha bisogno di tempo per metabolizzare le idee del nuovo mister. Sono convinto che faranno un'ottima stagione su tutti i fronti».

«Per me è sempre emozionante giocare con il Napoli. Colgo l'occasione per ringraziare il club per averci dato questa opportunità per il secondo anno consecutivo: speriamo che possa diventare una piacevole ricorrenza nel tempo».

«Ho visto una grande serenità in casa Napoli. L'esperienza di Max servirà moltissimo a questa squadra per ritrovare la solidità che ha sempre avuto. Sono convinto che farà benissimo in campionato e soprattutto in Champions dove credo che Allegri abbia sempre fatto grandi percorsi. Credo che il Napoli non potesse scegliere allenatore migliore», ha concluso Bucchi.