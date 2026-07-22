IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Guida ed esempio La differenza delle prestazioni arbitrali tra campionato e Mondiale

Per Daniele Orsato, nuovo designatore degli arbitri di A e di B, le tre presenze al campionato mondiale negli Stati Uniti di Maurizio Mariani sono state "eccellenti", tanto da indicarlo come guida ed esempio per i più giovani.

Ferma restando la mia ben nota opinione su tutto il movimento dei direttori di gara italiani, che temo non cambierà neanche in questa stagione viste le scelte verticistiche adottate, riconosco solo al fischietto della sezione di Schio il fatto che la sparuta presenza italiana oltreoceano non ha fatto figure proprio barbine. Ma la dissonanza con le prestazioni nostrane sono una colpa e non un merito.