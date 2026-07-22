Napoli-Arezzo, primo test prestagionale: le formazioni ufficiali Prima amichevole per il Napoli di Allegri: queste le scelte del tecnico azzurro

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l'Arezzo per il primo test prestagionale. La prima gara in maglia azzurra per mister Massimiliano Allegri, che, dopoo sei giorni di allenamento in Trentino, ha la possibilità di valutare in campo quanto allenato. Il Napoli nel corso dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha in programma ben cinque amichevoli, di cui due allo Stadio Carciato e tre internazionali in Abruzzo.

Oggi alle 18:00 gli azzurri affronteranno l'Arezzo, mentre il 26 luglio il ritiro di Dimaro si chiuderà con Napoli-Carrarese 26 alla medesima ora. Napoli-Osasuna, invece avrà luogo il 5 agosto a Castel di Sangro alle 18:30. Il ritiro in Abruzzo si conclude con gli appuntamenti contro il Celta Vigo (8 agosto 21:00) e Aris Salonicco (12 agosto - 21:00).

Napoli-Arezzo: le formazioni ufficiali

Per la prima gara prestagionale Massimiliano Allegri ha scelto di scendere in campo con il 4-3-3, modulo allenato in questa prima fase di ritiro. Di seguito le scelte del tecnico:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos.

A disposizione: Pugliese, Contini, Milinkovic-Savic, Garofalo, Marianucci, Baridò, Lucca, Politano, Folorunsho, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Rao, Pereyra, Spinazzola, Lobotka. All. Allegri

AREZZO (4-3-3): Seculin; Martinez Illanes, Gilli, Coccia; Manes, Ionita, Sala; Cortesi, Cerri, Tavernelli.

A disposizione; Trombini, Serban, Righetti, Renzi, Mawuli, Varela, Sussi, Casarosa, Cipriani, Viviani, Chierico, Cianci, Capello, Ravasio. All. Bucchi.