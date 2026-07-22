Consiglio comunale a Napoli: ok al nuovo DUP Ma la seduta salta per mancanza di numero legale

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato le modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 al termine di un acceso dibattito. La seduta, che ha visto anche il via libera a importanti variazioni di bilancio per le scuole e nuove mozioni per i cittadini, si è però conclusa in anticipo a causa della caduta del numero legale.

Il dibattito sul DUP e l'attacco dell'opposizione

La discussione si è concentrata sulla delibera 268, relativa all'aggiornamento del DUP. Particolarmente critico è stato l'intervento del consigliere Salvatore Guangi (Forza Italia), che ha definito il documento "un libro dei sogni", lamentando una scarsa attenzione ai bisogni concreti della città e chiedendo una migliore organizzazione amministrativa.

Tra i punti critici sollevati dal consigliere azzurro:

Periferie e sicurezza: Segnalate carenze nella manutenzione degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e la necessità di garantire maggiore tranquillità e pulizia nei quartieri periferici.

Grandi eventi e Bagnoli: Mosse critiche alla gestione ritenuta "invasiva" dell'America's Cup ed è stata avanzata la richiesta per l'istituzione di una commissione d'indagine per fare luce sui lavori a Bagnoli.

Nonostante le polemiche, dopo l'esame di alcuni emendamenti, la delibera 268 è stata approvata a maggioranza con 15 voti favorevoli e 2 contrari.

Le mozioni approvate

L'Aula ha mostrato maggiore compattezza sulle mozioni, approvando diverse iniziative rivolte al welfare e al territorio:

Riqualificazione urbana: Via libera unanime alla mozione di Forza Italia per il recupero della struttura polifunzionale 14/b.

Welfare e ambiente: Approvate all'unanimità due proposte della consigliera Bianca Maria D'Angelo (Lega), illustrate da Rosaria Borrelli. La prima punta alla creazione del primo asilo nido aziendale; la seconda prevede misure per la riduzione dei rifiuti, tra cui l'installazione di una "casa dell'acqua".

Cultura: Approvata a maggioranza la mozione di Luigi Carbone (Europa Verde) per un protocollo d'intesa con il Teatro Stabile e la Fondazione Eduardo De Filippo, che consentirà l'uso gratuito del Teatro San Ferdinando per iniziative patrocinate dal Comune.

Variazioni di bilancio e chiusura anticipata

La seduta è proseguita con l'approvazione di importanti delibere economiche. L'assessora Maura Striano ha incassato l'unanimità per la delibera 243, che sblocca circa 5,9 milioni di euro dal fondo SIEI destinati al funzionamento dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni.

Sono passate a maggioranza anche due ulteriori variazioni di bilancio:

La delibera 224 (illustrata dall'assessora Armato) per la creazione di nuovi capitoli di spesa destinati alla Riqualificazione e Valorizzazione Urbana.

La delibera 226 per finanziare l'integrazione dei dati comunali con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici.

L'intensa giornata di lavori si è però interrotta bruscamente subito dopo: a seguito di una richiesta di verifica del numero legale avanzata da Guangi, è stata constatata la presenza in Aula di soli 13 consiglieri. La seduta è stata di conseguenza sciolta.