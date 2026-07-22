Città della Scienza incanta l'estate napoletana: tutti gli eventi in programma Città della Scienza aperta in settimana e nel weekend: il programma per l'estate

L'estate partenopea si tinge di meraviglia e scoperta a Città della Scienza, pronta ad accogliere famiglie in vacanza, visitatori da ogni parte d'Italia e del mondo e curiosi di ogni età per una settimana all'insegna dell'emozione scientifica. Nel cuore della stagione estiva, il celebre Science Centre napoletano si trasforma in un grande laboratorio aperto e dinamico dove la conoscenza prende forma e vita attraverso il gioco, la sperimentazione diretta e il costante stupore dell'esperienza dal vivo.

Dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10 alle 16, grandi e piccini sono invitati a compiere un viaggio conoscitivo all'interno di Corporea, il primo museo interattivo d'Europa interamente dedicato alla macchina anatomica e al corpo umano. Ad accogliere ed accompagnare i visitatori lungo questo affascinante percorso c'è Aphel, il simpatico robot umanoide di Città della Scienza, che con la sua tecnologia d'avanguardia rende la visita un'avventura immersiva sospesa tra innovazione, curiosità e divertimento.

Città della Scienza: torna la Notte al Museo

Il momento più suggestivo ed emozionante della settimana si accenderà nella serata di venerdì 24 luglio con il ritorno della popolarissima "Notte al Museo". Un vero e proprio camping scientifico notturno pensato per offrire ai bambini un'avventura collettiva e formativa che rimarrà impressa nei loro ricordi più cari.

Affidati per tutta la durata dell'esperienza alle cure esperte degli animatori scientifici qualificati, i piccoli esploratori vivranno laboratori ludico-partecipativi che spazieranno tra le sale espositive del museo, i giardini immersi nella natura e la imponente cupola del Planetario. In quest'ultima cornice assisteranno al favoloso Live Show dedicato alla nascita, alla vita e alla morte delle stelle, compiendo un volo libero tra le costellazioni più celebri del cosmo.

Dopo una festosa cena a base di pizza condivisa in compagnia di nuovi amici, l'esperienza vivrà il suo culmine nel sonno all'interno del sacco a pelo posizionato proprio sotto la volta stellata, per poi risvegliarsi al mattino successivo accolti da una ghiotta colazione servita sotto la Via Lattea.

Città della Scienza: la programmazione estiva

La programmazione del fine settimana propone inoltre l'avvincente Science Show dal titolo "Ad ognuno la sua forma: denti, crani e strategie dell'evoluzione", in programma sia sabato 25 che domenica 26 luglio con doppi appuntamenti giornalieri fissati alle 11:30 e alle 14:30. Attraverso l'osservazione e l'analisi dei crani, delle dentature e delle mascelle animali, questa affascinante esperienza rende un originale omaggio all'opera di Charles Darwin, dimostrando come ogni struttura anatomica sia un preciso indizio per decifrare dieta, abitudini, stile di vita ed evoluzione delle varie specie.

A completare questa straordinaria offerta divulgativa vi sono le attrazioni permanenti e temporanee fruibili quotidianamente nel parco scientifico. Tra queste spicca la mostra "SensAzioni", aperta proprio fino al 26 luglio per consentire a ciascuno di testare e sfidare i confini della propria percezione sensoriale, affiancata dall'esposizione "Insetti & Co.", una full immersion nel microscopico mondo degli artropodi, e dai grandi spettacoli del Planetario per viaggiare a 360 gradi verso gli angoli più remoti dell'universo. Città della Scienza attende turisti e famiglie per regalare loro un'esperienza estiva unica nel panorama culturale e ricreativo italiano.