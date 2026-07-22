LIVE - Napoli-Arezzo 1-2: Politano accorcia le distanze Prima amichevole per il Napoli di Allegri. Il racconto testuale del match

Entra sempre più nel vivo la fase prestagionale del nuovo anno del Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha lavorato insieme alla squadra in questi primi sei giorni di Dimaro per iniziare a definire le proprie identità e struttura di gioco. Tanto possesso palla, tanto lavoro con il pallone e poco fisico: questo il modus operandi visto finora.

Alle 18:00 gli azzurri scendono in campo contro l'Arezzo presso la SKI.It Arena di Dimaro Folgarida in Trentino. Allegri ha scelto il 4-3-3 con Alex Meret tra i pali e una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez. A seguire Anguissa, Prisco e Lindstrom, con l'attacco composta da Giovane, Hojlund ed Alisson Santos.

LIVE - Napoli-Arezzo: il racconto della partita

68' - Bello scambio tra Lucca e Vergara: il napoletano, però, non riesce a saltare il portiere dell'Arezzo. Buona tringolazione del Napoli.

61' Cambio nel Napoli: esce Milinkovic-Savic, entra Nikita Contini. Allegri fa ruotare tutti e tre i portieri: 30 minuti a testa.

60' GOL POLITANO, IL NAPOLI ACCORCIA! - Vergara conquista un calcio di rigore. Calcia Matteo Politano, che trova la respinta del portiere dell'Arezzo: sulla ribattuta, però, il capitano in campo del Napoli trova la rete. Gli azzurri accorgiano le distanze ed è di Politano il primo gol stagionale del Napoli.

56' RADDOPPIA L'AREZZO! Savic respinge un tiro insidioso di Cianci, ma la palla trova Gilli che preciso insacca lo 0-2.

47' Calcio d'angolo battuto da Matteo Politano che trova Folorunsho di testa. L'attaccante spedisce fuori.

Il Napoli cambia dieci giocatori su undici: con Milinkovic Savic già subentrato a Meret in corso di partita. Questa la nuova formazione del Napoli per il 2T. (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin; Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorubsho; Politano, Lucca, Rao.

18:47 - TERMINA IL PRIMO TEMPO DI NAPOLI-AREZZO

43' Punizione per il Napoli, va Alisson Santos: palla che termina sull'esterno della rete.

40' Cross rasoterra di Giovane: nessuno del Napoli intercetta il pallone.

34' - Riparte l'Arezzo con CORTESI dalla destra: tiro sul secondo palo deviato da Milinkovic-Savic.

32' Bella azione di Alisson Santos sulla sinistra, che sviluppa una serie di dribbling per liberarsi dagli avversari e riuscire a servire Hojlund in mezzo. Il danese non riesce a raggiungere il pallone.

30' CAMBIO NAPOLI: ESCE ALEX MERET, ENTRA MILINKOVIC-SAVIC

30' Tiro a giro da fuori area di Miguel Gutierrez alto sopra la traversa

26' OCCASIONE RRAHMANI: Napoli presente alla ricerca del gol del pari. Miguel Gutierrez batte la punizione e trova Amir Rrahmani: grande intervento di Seculin che nega il gol al centrale azzurro

25' Alisson Santos si guadagna una punizione dalla fascia sinistra

22' DI LORENZO COLPISCE DI TESTA sulla punizione calciata con forza da Giovane. Il capitano azzurro sfiora il pari, ma la palla viene deviata in calcio d'angolo

21' Dribbling di Giovane che subisce fallo e conquista una punizione da fuori area.

11' - AREZZO IN VANTAGGIO CON RETE DI CERRI | Colpo di testa preciso di Cerri su cross di Cortesi: Meret tocca la palla, ma non riesce ad impedire che termini in rete. È 0-1

9' OCCASIONE HOJLUND: Passaggio filtrante di Di Lorenzo che trova il danese. Hojlund non riesce a superare Seculin che gli chiude lo specchio della porta.

7' Miguel Gutierrez sfiora il gol dalla fascia laterale: interviene il portiere Seculin che devia in calcio d'angolo

1' Fischio d'inizio per la gara tra Napoli ed Arezzo

18:00 Minuto di silenzio per la morte di Martina Francini a soli 28 anni, figlia dell'ex calciatore azzurro.