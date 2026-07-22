La Napoli Women svela il nuovo logo del club con Parthenope sempre protagonista

La Napoli Women rivendica il proprio essere donna e Parthenope

la napoli women svela il nuovo logo del club con parthenope sempre protagonista

Rebranding del club calcistico azzurro femminile della città di Napoli: presentato il nuovo logo con Parthenope sempre protagonista. Due code di sirena stilizzate che si incontrano armoniosamente formando la silhouette della lettera "N".

Napoli.  

La Napoli Women annuncia il proprio rebranding in continuità con il percorso di crescita del club, proseguendo verso la piena affermazione della realtà calcistica nel panorama sportivo nazionale e internazionale con l'agenzia di branding e comunicazione Modì.

Da sempre conosciuto come "Il" Napoli Women, da oggi "La" Napoli Women rivendica il proprio essere donna e Parthenope con l'inserimento nella propria identità visiva dell'articolo al femminile.

«Se Napoli è Parthenope, noi siamo La Napoli»

Nuovo logo per la Napoli Women

Il nuovo logo del club parla del sodalizio tra identità e valore collettivo, con due code di sirena stilizzate che si incontrano armoniosamente formando la silhouette della lettera "N".

La Magnetica. La Viscerale. La Teatrale.

La Napoli Women - impersonificandosi nella Parthenope - con il suo rebranding acquisisce e consolida la sua natura umana e femminile ampliando la sua sfera valoriale con tre aggettivi che accomunano la città di Napoli, la squadra e la leggendaria Sirena.

Un nuovo brand che vuole parlare a tutti i livelli della napoletanità: tanto eleganti quanto popolari, tanto culturali quanto sportivi.

Dagli abissi al cielo, La Napoli Women si mostra al mondo.

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