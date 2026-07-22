La Napoli Women svela il nuovo logo del club con Parthenope sempre protagonista La Napoli Women rivendica il proprio essere donna e Parthenope

La Napoli Women annuncia il proprio rebranding in continuità con il percorso di crescita del club, proseguendo verso la piena affermazione della realtà calcistica nel panorama sportivo nazionale e internazionale con l'agenzia di branding e comunicazione Modì.

Da sempre conosciuto come "Il" Napoli Women, da oggi "La" Napoli Women rivendica il proprio essere donna e Parthenope con l'inserimento nella propria identità visiva dell'articolo al femminile.

«Se Napoli è Parthenope, noi siamo La Napoli»

Nuovo logo per la Napoli Women

Il nuovo logo del club parla del sodalizio tra identità e valore collettivo, con due code di sirena stilizzate che si incontrano armoniosamente formando la silhouette della lettera "N".

La Magnetica. La Viscerale. La Teatrale.

La Napoli Women - impersonificandosi nella Parthenope - con il suo rebranding acquisisce e consolida la sua natura umana e femminile ampliando la sua sfera valoriale con tre aggettivi che accomunano la città di Napoli, la squadra e la leggendaria Sirena.

Un nuovo brand che vuole parlare a tutti i livelli della napoletanità: tanto eleganti quanto popolari, tanto culturali quanto sportivi.

Dagli abissi al cielo, La Napoli Women si mostra al mondo.