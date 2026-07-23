Conferenza stampa Manna da Dimaro: seguila su Ottopagine dalle 16:00 Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, parlerà in conferenza stampa dalle 16

Day 7 di Dimaro per il Napoli di Massimiliano Allegri con gli azzurri che, dopo la partita di ieri contro l'Arezzo, riposeranno nel pomeriggio. Il gruppo oggi è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una parte aerobica e lavoro atletico in campo. Alle ore 16:00 si terrà nel Teatro di Dimaro la conferenza stampa del direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna.

Un appuntamento per la stampa ed i tifosi napoletani per approfondire i ragionamenti di mercato che sta portando avanti il club e i movimenti in entrata ed in uscita che si vogliono compiere. Il tecnico del Napoli, nella conferenza di presentazione, aveva parlato di un lavoro strutturato in armonia con società e direttore sportivo.

Manna, ds Napoli, in conferenza stampa alle 16:00

Due gli appuntamenti per la stampa previsti a Dimaro in conferenza. Il primo oggi - giovedì 23 luglio - alle ore 16:00 con il direttore sportivo, Giovanni Manna, ed il secondo sabato 25 luglio sempre alla medesima ora con il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Leggi su Ottopagine il testuale della conferenza stampa di Manna a partire dalle 16:00. La conferenza verrà poi trasmessa su OttoChannel - canale 16 del digitale terrestre - a partire dalle 19:00.